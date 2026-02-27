< sekcia Zahraničie
Maďarsko blokuje sankcie, aby mu EK schválila 16-miliardovú pôžičku
Informáciu priniesol magazín Politico s odvolaním sa na dva diplomatické zdroje, píše TASR.
Autor TASR
Brusel 27. februára (TASR) - Maďarsko zablokovalo 20. balík protiruských sankcií EÚ s cieľom vytvoriť tlak na Európsku komisiu (EK), aby schválila jeho žiadosť o obrannú pôžičku cez program SAFE vo výške 16 miliárd eur. Informáciu priniesol magazín Politico s odvolaním sa na dva diplomatické zdroje, píše TASR.
Maďarsko na pondelňajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci zablokovalo najnovší balík sankcií, ako aj 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. Veto avizovalo s tým, že ho nezruší, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
Podľa dvoch zdrojov magazínu Politico však bude Budapešť balík sankcií zrejme blokovať aj v prípade opravenia ropovodu až dovtedy, kým EK neschváli Maďarsku pôžičku v hodnote 16 miliárd eur cez obranný program SAFE.
Európska komisia zatiaľ Maďarsku túto pôžičku neschválila a podľa Politica „zdržuje“ aj vyplatenie počiatočnej platby vo výške 2,4 miliardy eur. Tým chcela údajne vytvoriť tlak na Budapešť, aby najnovšie sankcie podporila.
Nový balík sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred viac než dvoma týždňami. Zameriava sa najmä na energetiku, finančné služby a obchod. EÚ ho chcela prijať do 24. februára - štvrtého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine.
