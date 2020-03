Budapeštianske letisko zostáva otvorené pre Maďarov a tranzit

Budapešť 16. marca (TASR) - Maďarsko pre hrozbu šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2 zatvára svoje hranice, cez ktoré budú môcť prechádzať iba maďarskí občania, oznámil v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Hovorca kabinetu Zoltán Kovács však podľa agentúry MTI spresnil, že to neznamená, že by zatvorili aj budapeštianske Medzinárodné letisko Franza Liszta.



Kovács dodal, že cez letisko budú môcť prichádzať do krajiny iba maďarskí občania. "Tranzitné lety a letecká preprava nákladu zostávajú zachované," podčiarkol.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)