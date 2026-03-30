< sekcia Zahraničie
Maďarsko bude podľa Orbána pokojné aj po voľbách
Premiér sa dotkol aj otázky ukrajinského či ruského vplyvu na volebnú kampaň.
Autor TASR
Budapešť 30. marca (TASR) - V Maďarsku boli akceptované výsledky všetkých volieb po zmene režimu, a ani po aprílových voľbách to nebude inak, konštatoval v pondelok v rozhovore pre server öt.hu premiér Viktor Orbán. Urobil tak v reakcii na otázku, čo sa stane 13. apríla, teda deň po parlamentných voľbách, či všetky strany akceptujú výsledky volieb. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
"Momentálne nevidím nič mimoriadne, bude to pokojná krajina aj po voľbách,“ reagoval Orbán.
Premiér sa dotkol aj otázky ukrajinského či ruského vplyvu na volebnú kampaň. „Každý si môže byť istý, že Ukrajinci naverbovali IT špecialistov do (opozičnej) strany TISZA. Ukrajinci vyvinuli pre stranu mobilizačné systémy, za ktoré neplatili,“ tvrdí Orbán, ktorý zdôraznil, že strany maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP naopak s Rusmi podľa neho žiadnu spoluprácu nemajú.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
