Maďarsko bude pokračovať v budovaní hraničných priechodov so SR

Budapešť 12. januára (TASR) - Maďarsko bude aj v budúcnosti pokračovať v budovaní nových hraničných priechodov so Slovenskom. Podľa agentúry MTI to v piatok vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Jeho vyjadrenie zaznelo v severomaďarskom Drégelypalánku na záverečnom podujatí projektu stavby Mosta sv. Barbory ponad rieku Ipeľ, ktorý spája Drégelypalánk so slovenskou obcou Ipeľské Predmostie. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó označil dokončenie výstavby tohto mosta za míľnik v implementácii národného strategického programu. Pripomenul, že dôležitým cieľom maďarskej vlády po roku 2010 s ohľadom na národné záujmy bolo posilniť spoluprácu s inými národmi, najmä so susednými krajinami.



Maďarsko-slovenské hranice, ktorých dĺžka dosahuje 654 kilometrov, bolo podľa Szijjartóa možné ešte v roku 2010 prekročiť iba na 22 miestach. V roku 2014 však maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico podpísali dohodu o zvýšení počtu hraničných priechodov.



Most sv. Barbory je vďaka tomu už 40. hraničným priechodom na slovensko-maďarských hraniciach. Za 14 rokov bolo dokončených 18 nových hraničných priechodov a všetky mosty cez Ipeľ, ktoré boli naplánované v roku 2014, sú už vybudované.



Podľa Szijjártóa ide o spoločný úspech a naznačil, že Maďarsko je pripravené pokračovať vo výstavbe nových mostov, ciest a železničných tratí medzi oboma krajinami. "Preto netrpezlivo očakávame oficiálnu návštevu predsedu vlády SR Roberta Fica v Budapešti na budúci utorok, ktorá poskytne príležitosť na ďalšie rokovania," dodal šéf maďarskej diplomacie.



Doposiaľ museli ľudia medzi Drégelypalánkom a Ipeľským Predmostím cestovať 20 kilometrov na hraničný priechod Paraspasuszta, čo trvalo 20-25 minút. Most sv. Barbory s rozpätím 48,5 metra, ktorý postavili za 2,9 miliardy forintov (7,66 milióna eur), si vyžiadal výstavbu jedného kilometra cesty v Maďarsku a 400 metrov cesty na Slovensku, spresnil Szijjártó, podľa ktorého aktuálne bránia prístupu na most záplavy na Ipli.