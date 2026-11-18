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Bývalá vládna strana Fidesz si po 20 rokoch zmenila logo
K zmene, ktorú Fidesz zatiaľ oficiálne nekomentoval, dochádza v čase silnejúcich výziev na vnútornú obnovu strany.
Autor TASR
Budapešť 18. novembra (TASR) - Maďarská opozičná strana Fidesz zmenila svoj profilový obrázok na sociálnych sieťach a doterajšie oranžovo-biele logo nahradila sivou verziou s minimom oranžovej farby. Upozornil na to v stredu server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
K zmene, ktorú Fidesz zatiaľ oficiálne nekomentoval, dochádza v čase silnejúcich výziev na vnútornú obnovu strany. Tie zosilneli najmä po uplynulom víkende, keď sa v súvislosti s exministrom národného rozvoja Miklósom Sesztákom našli schované na rôznych miestach miliardy forintov.
Sesztáka koncom septembra vzali do vyšetrovacej väzby, v ktorej bude až do 30. januára 2027. Je podozrivý z prijatia úplatkov vo výške 12,6 miliardy forintov (34,5 milióna eur) v korupčnej kauze spojenej so štátnou autobusovou spoločnosťou.
Fidesz zatiaľ neuviedol, či úprava profilu súvisí so širším procesom transformácie. Napriek zmene na sociálnych sieťach, webová stránka strany zostáva neaktualizovaná.
Predseda poslaneckého klubu Fideszu János Bóka minulý týždeň v súvislosti s prípadom exministra vyhlásil, že zneužívanie verejného majetku a dôvery nemá v ich politickom spoločenstve miesto. Uviedol, že pre záujmy strany bude najlepšie, ak sa Seszták vzdá mandátu poslanca. Rovnakú výzvu niekdajšiemu ministrovi adresoval aj predseda poslaneckého klubu opozičnej KDNP Bence Rétvári.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
K zmene, ktorú Fidesz zatiaľ oficiálne nekomentoval, dochádza v čase silnejúcich výziev na vnútornú obnovu strany. Tie zosilneli najmä po uplynulom víkende, keď sa v súvislosti s exministrom národného rozvoja Miklósom Sesztákom našli schované na rôznych miestach miliardy forintov.
Sesztáka koncom septembra vzali do vyšetrovacej väzby, v ktorej bude až do 30. januára 2027. Je podozrivý z prijatia úplatkov vo výške 12,6 miliardy forintov (34,5 milióna eur) v korupčnej kauze spojenej so štátnou autobusovou spoločnosťou.
Fidesz zatiaľ neuviedol, či úprava profilu súvisí so širším procesom transformácie. Napriek zmene na sociálnych sieťach, webová stránka strany zostáva neaktualizovaná.
Predseda poslaneckého klubu Fideszu János Bóka minulý týždeň v súvislosti s prípadom exministra vyhlásil, že zneužívanie verejného majetku a dôvery nemá v ich politickom spoločenstve miesto. Uviedol, že pre záujmy strany bude najlepšie, ak sa Seszták vzdá mandátu poslanca. Rovnakú výzvu niekdajšiemu ministrovi adresoval aj predseda poslaneckého klubu opozičnej KDNP Bence Rétvári.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)