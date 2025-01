Maďarsko čaká od EÚ desať miliárd eur za plot vonkajších hraníc Únie

Budapešť/Štrasburg 24. januára (TASR) - Európska únia dĺži Maďarsku desať miliárd eur za vybudovanie a prevádzkovanie hraničných zábran a za ochranu vonkajších hraníc EÚ na svojom území za uplynulých desať rokov. Podľa servera hvg.hu/eurologus to v piatok vyhlásil v Európskom parlamente v Štrasburgu europoslanec z maďarskej vládnej strany Fidesz András László, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarská vláda sa už dlhšie snaží Bruselu predložiť účet, ktorý zahŕňa náklady na hraničné zábrany na hraniciach Maďarska. Európska komisia doteraz kategoricky odmietala poskytnúť peniaze EÚ na takýto účel, no očakáva sa, že sa to zmení. Zďaleka však nie je isté, že sa z eurofondov ujde na maďarský hraničný plot, píše server.



László v parlamente povedal, že EÚ potrebuje múry proti nelegálnemu prisťahovalectvu a že by to mal Brusel zaplatiť. "Nechceme Vianoce ako v Magdeburgu ani Silvester ako v Bruseli či Kolíne nad Rýnom," dodal maďarský europoslanec.



Komisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner pred europoslancami pripustil, že EÚ by mohla v budúcnosti financovať výstavbu bariér na vonkajších hraniciach bloku, píše portál stanice Euronews.



Impulz k debate na túto tému v EP dala euroskeptická frakcia Európski konzervatívci a reformisti (ECR). Čoraz častejšie vykresľuje výstavbu bariér na hraniciach EÚ ako prostriedok boja proti tzv. hybridným hrozbám Ruska alebo Bieloruska proti Fínsku, Švédsku, Poľsku, Lotyšsku a Litve.



EÚ v súčasnosti financuje mobilné a stacionárne jednotky, monitorovacie systémy a vybavenie na ochranu hraníc prostredníctvom nástroja, ktorého cieľom je poskytovať podporu na riadenie hraníc a vízovú politiku. Brunner uviedol, že EK na to nedávno poskytla ďalších 170 miliónov eur krajinám EÚ, ktoré hraničia s Ruskom a Bieloruskom.



Únia však nikdy nepovolila použitie spoločných prostriedkov na financovanie zábran na ochranu hraníc, ako sú múry, ploty alebo iné prekážky. Členské štáty ako Poľsko, Maďarsko, Estónsko a Lotyšsko si takéto stavby zvyčajne financujú samy, ale v posledných rokoch žiadajú aj o príspevky z EÚ.