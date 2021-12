Maďarsko celoštátnu očkovaciu kampaň predĺžilo aj o tretí týždeň

Budapešť 2. decembra (TASR) - Maďarská vláda predlžuje celoštátnu očkovaciu kampaň proti ochoreniu COVID-19 o ďalší, už tretí týždeň. Podľa spravodajského servera 24.hu o tom vo štvrtok v Budapešti informoval šéf úradu vlády Gergely Gulyás.



Kabinet okrem toho poveril epidemiologický operačný štáb, aby vo všetkých obciach a mestách Maďarska pridal dodatočné dni očkovania, dodal šéf úradu vlády.



Kampaň, v rámci ktorej v Maďarsku očkujú záujemcov aj bez registrácie v čase od 07.00 h do 19.00 h, sa začala 22. novembra a pôvodne mala trvať do 28. novembra.



Do stredy tohto týždňa sa dalo zaočkovať 886.000 ľudí, z ktorých 108.000 dostalo prvú dávku a 725.000 tretiu dávku vakcíny proti covidu. Celkový počet zaočkovaných v krajine prekročil 6,1 milióna, takmer 5,9 milióna dostalo dve dávky a vyše 2,5 milióna aj tretiu dávku očkovacej látky.



"Cieľom vlády je upraviť epidemiologické pravidlá tak, aby platnosť očkovacieho preukazu bola viazaná k tretej dávke vakcíny," avizoval Gulyás ďalšie kroky kabinetu.



V Maďarsku podľa jeho vyjadrenia očkovanie prebiehalo rýchlo, do 10. júna bolo zaočkovaných už 3,7 milióna ľudí, ktorých ochrana proti covidu bude po 10. decembri už významne znížená.



"Osobne ich oslovíme prostredníctvom e-mailu a požiadame ich, aby sa nechali očkovať treťou dávkou očkovacej látky," povedal Gulyás.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)