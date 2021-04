Maďarsko chce do mája zaočkovať všetkých zaregistrovaných

Budapešť 15. apríla (TASR) - Najneskôr do mája môžu byť v Maďarsku prvou dávkou vakcíny proti novému druhu koronavírusu zaočkovaní všetci zaregistrovaní vo veku nad 18 rokov. Uviedol to v rozhovore pre štvrtkové vydanie on-line týždenníka Figyelő šéf úradu vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého na prelome mája a júna sa život bude môcť vrátiť do normálnych koľají.



Gulyás však zdôraznil, že na to bude potrebná aj ochota ľudí dať sa zaočkovať, pričom z ôsmich miliónov dospelých obyvateľov sa zaregistrovalo doposiaľ 4,1 milióna.



Šéf úradu vlády poznamenal, že v otázke veľkých letných podujatí zatiaľ nepadlo rozhodnutie.



Maďarská lekárska komora (MOK) vyhlásila, že nevidí nijaké odborné argumenty na zmierňovanie karanténnych opatrení, aké avizovala vláda, a Demokratické odbory pedagógov (PDSZ) zasa tvrdia, že predčasné otváranie škôl môže spôsobiť štvrtú vlnu koronavírusovej pandémie.



Gulyás v reakcii na uvedené postoje povedal, že kabinet má s lekárskou komorou "trocha hektický" vzťah, avšak zhodnú sa v tom, že karanténne obmedzenia je možné zrušiť iba uvážlivo a postupne. Odborový zväz pedagógov šéf úradu označil za "opozičnú politickú organizáciu, ktorá je prostriedkom protivládnej propagandy".



Predseda vlády Viktor Orbán v stredu po rokovaní vlády na Facebooku uviedol, že po dosiahnutí tri a pol milióna zaočkovaných proti novému druhu koronavírusu, čo nastane zrejme v polovici budúceho týždňa, bude možné v Maďarsku otvoriť terasy reštaurácií a kaviarní. Obchody a služby s obmedzeniami počtu zákazníkov otvorili už 7. apríla.



V Maďarsku pribudlo za posledný deň 5307 prípadov nákazy novým typom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 256 pacientov. Od začiatku pandémie zaznamenali 736.982 potvrdených prípadov infekcie a 24.521 úmrtí. Očkovanie proti koronavírusu pokračuje priebežne ďalej, zaočkovaných prvou dávkou je už 3.090.994 ľudí.





