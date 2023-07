Maďarsko chce predĺžiť výnimku zo sankcií dovozu ruskej ropy pre MOL

Budapešť 3. júla (TASR) - Maďarsko požiada Európsku úniu o ročné predĺženie výnimky zo sankcií voči Rusku, ktorá rafinérii Slovnaft umožňuje vyvážať rafinované produkty z ruskej ropy do Českej republiky. Vyhlásil to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po schôdzke s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Wlachovským. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó pripomenul, že Slovnaft vlastní maďarská skupina MOL. Dodal, že MOL potrebuje ešte rok, aby mohol dokončiť investície vo svojej slovenskej rafinérii Slovnaft. Tieto investície umožnia prechod rafinérie na spracovanie inej ropy ako uralskej z Ruska.



"K uskutočneniu týchto investícií je potrebný ešte jeden rok, preto žiadame EÚ, aby o rok predĺžila výnimku zo sankcií, ktorá umožňuje firmám MOL a Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny, vyvážať do Českej republiky rafinované produkty z ruskej ropy," povedal Szijjártó.



Maďarská spoločnosť MOL, ktorá je hlavným odberateľom ropy Urals v Maďarsku a na Slovensku, mala v júni nakúpiť približne 900.000 ton ropy Urals dopravenej cez ropovod Družba po 750.000 tonách v máji.



Rafinéria Unipetrol v Česku, ktorá je jediným českým odberateľom a ktorú vlastní poľský PKN Orlen, v júni nakúpila až 430.000 ton ropy Urals po 400.000 tonách v máji.



"Ropovodom Družba naďalej bez prerušenia prúdi do Maďarska ropa a v nadchádzajúcich mesiacoch neočakávame žiadne oneskorenia," uviedol mediálny zástupca firmy MOL, ktorý však odmietol komentovať mesačné nákupy. PKN Orlen takisto uviedol, že nikdy nekomentuje nákupy ropy a zmluvné podrobnosti.



EÚ od decembra uvalila embargo na dovoz ruskej ropy po mori. Maďarsku, Slovensku a Českej republike však povolila pokračovať v dovoze ruskej ropy ako kritickej suroviny. V prípade zastavenia dodávok cez Družbu by pre ne totiž bolo ťažké zabezpečiť si dostatok ropy pre svoje rafinérie.