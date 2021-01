Maďarsko chce regulovať právomoci sociálnych sietí

Budapešť 26. januára (TASR) - Maďarské ministerstvo spravodlivosti na jar predloží do parlamentu návrh zákona, ktorý by mal obmedziť právomoci veľkých internetových spoločností. Ministerstvo chce dosiahnuť, aby sociálne siete nemohli svojvoľne narábať s príspevkami či účtami svojich užívateľov. Oznámila to v utorok na Facebooku šéfka rezortu justície Judit Vargová.



Podľa jej slov je potrebné presadiť tak transparentné a kontrolovateľné fungovanie uvedených spoločností, aké sa vyžaduje aj v prípade malých či veľkých podnikov.



"Naďalej budeme spolupracovať na príprave podobnej právnej normy Európskej únie, avšak udalosti uplynulých dní ukázali, že v záujme ochrany ľudí treba konať rýchlejšie. Dnes totiž už ktokoľvek môže byť svojvoľne vylúčený z on-line priestoru bez akejkoľvek možnosti úradného, transparentného a čestného procesu ochrany svojej osoby," zdôraznila Vargová.



Podľa spravodajského servera 444.hu ministerka spravodlivosti minulý týždeň na Facebooku tvrdila, že táto sociálna sieť obmedzuje viditeľnosť jej profilu a znížila aj jeho dostupnosť, ako sa to "stáva v prípade iných kresťansko-pravicových príspevkov".



Facebook toto však tvrdenie poprel a uviedol, že v prípade Vargovej profilu neboli prijaté žiadne opatrenia.



Server 444.hu dodal, že snahy šéfky rezortu justície sú podobné krokom poľskej vlády. Tá 15. januára avizovala, že pripravuje zákon, ktorý by obmedzil právomoci sociálnych sietí v oblasti mazania príspevkov a blokovania účtov niektorých užívateľov. Podľa nových pravidiel by takéto kroky bolo možné podniknúť len v prípade, ak by predmetný obsah porušoval poľské zákony.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)