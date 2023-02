Maďarsko chce rokovať s Fínskom a Švédskom pred schválením do NATO

Budapešť 26. februára (TASR) - Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany Fidesz rozhodla, že predseda Národného zhromaždenia László Kövér ešte pred ratifikáciou vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie vyšle do týchto škandinávskych krajín delegáciu. Jej úlohou bude doriešiť sporné záležitosti a získať informácie, oznámil v nedeľu predseda frakcie Máté Kocsis vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR.



Kocsis spresnil, že v súvislosti so vstupom Švédska a Fínska do NATO vo štvrtok na stretnutí frakcie Fideszu zazneli isté námietky. "Niektoré z nich boli politického charakteru a boli reakciou na viaceré kritické vyhlásenia švédskych a fínskych politikov na adresu Maďarska," dodal.



Predseda frakcie Fideszu podotkol, že frakcia i parlament napokon schvália vstup dvojice severských krajín do NATO v normálnom procese.



Premiér Viktor Orbán v piatok zdôraznil, že Maďarsko od Fínska a Švédska očakáva, že nebudú šíriť nepravdy o Maďarsku. V pravidelnom rozhovore pre Kossuth Rádió tiež povedal, že vláda požiadala parlament o podporu členstva týchto krajín v NATO.



Orbán pripomenul, že časť poslancov parlamentnej frakcie vládnucich strán Fidesz a KDNP vstupom uvedených krajín do NATO "nie je veľmi nadšená". Okrem iného preto, že tieto štáty šíria zjavné lži o maďarskej demokracii a právnom štáte. "Ak Fínsko a Švédsko očakávajú čestný prístup, tak aj oni by sa mali zachovať čestne," dodal.



Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia NATO je zaradené do programu tretieho dňa jarnej schôdze koncom februára. Poslanci o ňom budú hlasovať začiatkom marca.



Fínsko a Švédsko v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ich začlenenie do NATO už ratifikovalo 28 z 30 členských štátov s výnimkou Maďarska a Turecka.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)