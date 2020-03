Čiastočný zákaz vychádzania nariadili v Sződligete a v Polgáre

Budapešť 24. marca (TASR) - Čiastočný zákaz vychádzania pre hrozbu šírenia nákazy nového druhu koronavírusu nariadili v týchto dňoch v maďarskej obci Sződliget v Peštianskej župe a v meste Polgár v Hajducko-bihárskej župe.



Podľa spravodajského servera 24.hu starosta Sződligetu v utorok na stránke obce na Facebooku vyhlásil čiastočný zákaz vychádzania s platnosťou od 25. marca do 5. apríla. Doma musia zostať všetci pracovníci samosprávy, ktorí majú určenú prácu doma, obyvatelia vo veku nad 70 rokov, ako aj školáci, ktorí sa majú v zmysle nariadenia vlády učiť doma.



Podobné prvky obsahuje aj opatrenie primátora Polgáru Józsefa Tótha, nominanta opozičnej strany Demokratická koalícia (DK), ktorý v pondelok takisto na Facebooku nariadil zákaz vychádzania od 23. marca do 30. marca.



Príčinou zákazu vychádzania je skutočnosť, že v tejto obci a tomto meste mnohí hrozbu nákazy nebrali vážne a stretávali sa v skupinkách na verejných priestranstvách, a to vrátane starších ľudí.



Zákaz neplatí pre denný nákup potravín a liekov, pre plnenie zdravotníckych a epidemiologických úloh, ako ani pre tých, ktorí ešte chodia do práce.



Maďarská vláda nezverejňuje miesta výskytu nákazy. Krízový štáb od pondelka uvádza iba toľko, že sa už v každej župe objavila infekcia novým druhom koronavírusu.



Až 77 Maďarov si myslí, že by vláda mala nariadiť v krajine zákaz vychádzania. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu inštitútu Publicus Intézet, v ktorom sa iba 20 percent vyjadrilo proti takémuto opatreniu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)