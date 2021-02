Maďarsko: Čínska zásielka vakcíny nemá všetku potrebnú dokumentáciu

Budapešť 18. februára (TASR) - Čínska vakcína, ktorej prvá zásielka dorazila do Maďarska v utorok, nemá všetky potrebné doklady, aké mala napríklad ruská očkovacia látka Sputnik V, avšak to sa v núdzovej situácii stáva. Povedal to vo štvrtok primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik v komerčnej televízii ATV.



Infektológ vyjadril nádej, že nielen Národné centrum zdravia (NNK) vykoná potrebné preverenie vakcíny, ale že budú k dispozícii aj dokumenty, ktoré potvrdia, že čínska očkovacia látka je účinná.



"Zrejme sa tie doklady niekde nachádzajú, pretože inak by nebolo možné ňou zaočkovať už 30 miliónov ľudí," dodal v reakcii na stredajšiu správu denníka Népszava o tom, že vakcína z Číny nemá potrebnú dokumentáciu.



Letecký špeciál v utorok priviezol z Pekingu do Maďarska prvú zásielku 550.000 dávok očkovacej látky proti novému druhu koronavírusu od čínskeho výrobcu Sinopharm. Zásielka bude stačiť na zaočkovanie 275.000 ľudí. Šéfka oddelenia NNK Ágnes Galgócziová povedala, že očkovanie touto vakcínou sa bude môcť začať až po preverení a udelení povolenia od NNK.



Za uplynulý deň potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 2853 ľuďom, čo je o 1305 prípadov viac než deň predtým. V súvislosti s ochorením COVID-19 pribudlo 104 úmrtí. Od vypuknutia pandémie dosiahol v Maďarsku počet jedincov nakazených koronavírusom 394.023 a evidujú dosiaľ 14.035 úmrtí.



Vakcínou proti covidu zaočkovali už 365.021 ľudí, z nich 141.023 dostalo aj druhú dávku očkovacej látky.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)