V Maďarsku sa črtá jasné víťazstvo opozičnej strany TISZA
Ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) má zatiaľ osem mandátov.
Budapešť 12. apríla (TASR) - Po sčítaní približne 30 percent hlasov v maďarských parlamentných voľbách sa črtá jasné víťazstvo opozičnej strany TISZA. Ako vyplýva z údajov Národného volebného úradu, strana Pétera Magyara zatiaľ získala 66,33 percenta hlasov, teda 132 z celkovo 199 mandátov, čím sa ocitla tesne pod hranicou dvojtretinovej väčšiny. Strana Fidesz premiéra Viktora Orbána má priebežne 29,65 percenta hlasov voličov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry APA.
Ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) má zatiaľ osem mandátov. 199 parlamentných kresiel sa rozdeľuje v zmiešanom pomernom a väčšinovom volebnom systéme.
Líder opozície Magyar už na sociálnej sieti Facebook zverejnil príspevok, v ktorom napísal „Ďakujeme, Maďarsko“. Ešte predtým, bezprostredne po zatvorení volebných miestností, sa poďakoval voličom strany TISZA a vyjadril opatrný optimizmus, pričom deň konania volieb označil za „sviatok demokracie“.
Volebné miestnosti sa v Maďarsku zatvorili o 19.00 h. Volebná účasť bola rekordná, pol hodinu pred skončením volieb dosiahla 77,80 percenta, čo predstavuje celkovo 5.856.515 voličov. Ide o najvyššiu účasť akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989.
