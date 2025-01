Maďarská Demokratická koalícia navrhne rozpustenie parlamentu

Budapešť 3. januára (TASR) - Maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) predloží v parlamente návrh uznesenia o predčasnom rozpustení zákonodarného zboru. Vo videozázname na Facebooku to oznámil v piatok predseda DK Ferenc Gyurcsány, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Myslím si, že tí, ktorí hovoria, že nemusíme čakať do ďalších (riadnych) volieb, majú pravdu," povedal Gyurcsány. V pozícii šéfa parlamentnej frakcie DK osobne iniciuje rozpustenie parlamentu. Návrh DK jasne smeruje k predčasným voľbám a Gyurcsány to zdôvodnil tým, že "krajina si už nemôže dovoliť strácať čas".



Gyurcsányova iniciatíva sa zhoduje s novoročným prejavom predsedu mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) a europoslanca Pétera Magyara, ktorý je najsilnejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána. Magyar v ňom vyzval k predčasným voľbám a oznámil, že jeho strana 6. januára prechádza na režim predvolebnej kampane.



TISZA vo štvrtok vydala vyhlásenie, že predčasné voľby by sa reálne mohli uskutočniť v druhej polovici apríla. Podľa slov Magyara strana TISZA podnikla potrebné kroky k urýchleniu výberu kandidátov na poslancov a k finalizácii programu svojej budúcej vlády.



Vládne informačné centrum (KTK) 1. januára vydalo vyhlásenie, v ktorom poprelo, že by sa vládny blok Fidesz-KDNP pripravoval na predčasné voľby, ako to tvrdili hlasy z opozície. "Na rozdiel od niektorých západoeurópskych krajín má Maďarsko politickú stabilitu. Nasledujúce parlamentné voľby sa budú konať v roku 2026 a všetky reči tvrdiace niečo iné sú len úbohým politickým trikom," píše sa vo vládnom dokumente.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)