Do maďarských nemocníc sa vrátili vojaci

Budapešť 6. septembra (TASR) – Do nemocníc v Maďarsku sa v pondelok vrátili príslušníci maďarskej armády, aby pomohli pracovníkom zdravotníckych zariadení v logistických úlohách v rámci boja proti koronavírusovej pandémii, ktoré si nevyžadujú odbornú kvalifikáciu. Oznámil to maďarský rezort obrany na svojej webovej stránke honvedelem.hu.



Do 23 nemocníc nastúpilo celkovo 83 príslušníkov ozbrojených síl. V rámci pandémie na jar slúžilo v maďarských nemocniciach 1100 vojakov v 93 zdravotníckych zariadeniach.



Zúčastnili sa na logistických činnostiach, merali telesnú teplotu prichádzajúcich pacientov, poskytovali im informácie a sprevádzali ich, ale znižovali aj zaťaženie zdravotníkov v oblastiach administratívy a prepravy, pripomenulo ministerstvo obrany.



Podľa spravodajského servera naphire.hu ide zrejme o prípravu na štvrtú vlnu pandémie v Maďarsku.



V uplynulých troch dňoch pribudlo v Maďarsku 648 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo deväť pacientov. Aktuálne je v krajine infikovaných 5328 ľudí. V nemocniciach ošetrujú 194 pacientov s covidom, z ktorých 23 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Počet infikovaných od vypuknutia koronavírusovej pandémie stúpol na 813.688 a počet obetí na 30.070. Vakcínou proti covidu zaočkovali v Maďarsku vyše 5,8 milióna osôb, z nich vyše 5,5 milióna dostalo už dve dávky očkovacej látky. Tri dávky podali 404.000 ľuďom.