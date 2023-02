Do Turecka sa chystá ďalší tím maďarských záchranárov

Budapešť 7. februára (TASR) - Tím Celoštátneho riaditeľstva civilnej ochrany (OKF) už dorazil do Turecka. Do oblastí postihnutých zemetrasením čoskoro vycestujú aj ďalší maďarskí špecialisti a budú pomáhať pri pátraní po preživších, oznámil v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prvá skupina 55 záchranárov s dvoma psami pricestovala dvoma autobusmi a so štyrmi kamiónmi do najviac zasiahnutej provincie Hatay v pondelok večer, povedal Szijjártó.



Dodal, že rezort zahraničných vecí oslovil so žiadosťou o pomoc Pátraciu a záchrannú službu Peštianskej stolice, tím záchranárov Életjel Mentőcsoport a baptistickú charitatívnu organizáciu Baptista Szeretetszolgálat. Kabinet im poskytne na cestu do Turecka 40 miliónov forintov (102.346 eur), 46 sanitiek a 15 záchranárskych psov. Táto skupina záchranárov by mala vycestovať ešte v priebehu utorka.



V oblastiach zasiahnutých zemetrasením je aktuálne sedem občanov Maďarska, všetci sú v poriadku a maďarský zastupiteľský úrad je s nimi v kontakte, poznamenal minister.



Záchranári v Turecku a Sýrii počas mrazivej noci na utorok prehrabávali trosky tisícov domov a hľadali pod nimi ľudí, ktorí prežili pondelkové ničivé zemetrasenie a následnú sériu dotrasov.



Potvrdený počet mŕtvych v oboch krajinách sa zvýšil v utorok na viac ako 5000, informovali tlačové agentúry. Najsilnejšie otrasy v oblasti pri turecko-sýrskej hranici mali magnitúdu až 7,8.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)