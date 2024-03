Maďarsko doručilo ratifikačný dokument pre vstup Švédska do NATO

Budapešť/Washington 7. marca (TASR) - Ratifikačný dokument pre vstup Švédska do NATO bol odovzdaný americkému ministerstvu zahraničných vecí, oznámil vo štvrtok vo Washingtone šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó dodal, že už telefonicky konzultoval aj so svojím švédskym náprotivkom Tobiasom Billströmom.



Ratifikáciu členstva Švédska v NATO nedávno schválil maďarský parlament, pre ktorý bolo podľa jeho slov nevyhnutné obnoviť dôveru medzi Maďarskom a Švédskom. "Myslím si, že začiatkom budúceho týždňa bude možné vztýčiť švédsku vlajku v sídle NATO v Bruseli," podotkol minister.



Szijjártó pripustil, že schvaľovací proces v maďarskom parlamente nebol krátky. "Nikto nemá právo spochybňovať maďarský demokratický systém. Maďarsko je demokracia a jeho politický systém dobre funguje. Je to demokratický politický systém. Neprijímame od nikoho neopodstatnenú kritiku, zjavne to neboli ochotní tolerovať ani maďarskí poslanci," zdôvodnil minister prieťahy procesu ratifikácie.



Po 200 rokoch vojenskej neutrality sa Švédsko rozhodlo požiadať o členstvo spolu s Fínskom kvôli ruskej vojenskej invázii na Ukrajine. Stalo sa tak v máji 2022, ale pre turecký a maďarský nesúhlas muselo Švédsko s pripojením čakať až doteraz, uviedla v stredu agentúra Reuters.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)