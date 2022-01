Maďarsko dostalo ďalšiu zásielku proticovidových vakcín pre deti

Budapešť 4. januára (TASR) - V Maďarsku môže pokračovať očkovanie detí vo veku od piatich do 11 rokov po tom, čo maďarské úrady v utorok prevzali 48.000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech. Informoval o tom maďarský operačný štáb na webovej stránke koronavirus.gov.hu.



Deti vo veku od piatich do 11 rokov začali v Maďarsku očkovať vlani 15. decembra. V prvom kole zaočkovali dvomi dávkami 69.000 detí. Vakcíny podávali v ambulanciách detských a všeobecných lekárov, ale aj v očkovacích centrách.



Prvých 138.000 dávok očkovacej látky pre deti dostali maďarské úrady vlani 13. decembra. Rodičia mohli svoje deti zaregistrovať od 8. decembra.



V januári očakávajú v Maďarsku celkovo 150.000 dávok vakcín pre deti, ktoré budú privezené ešte 11. a 18. januára.



Európska agentúra pre lieky (EMA) schválila podávanie proticovidovej vakcíny od Pfizer/BioNTech deťom od piatich do 11 rokov 25. novembra.



V uplynulých 24 hodinách potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 2429 ľuďom. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo ďalších 83 pacientov. Od začiatku koronavírusovej pandémie v Maďarsku potvrdili už 1.264.709 prípadov nákazy a 39.517 súvisiacich úmrtí.



Zaočkovaných proti covidu je v Maďarsku vyše 6,2 milióna ľudí, z nich takmer šesť miliónov dostalo dve dávky vakcíny a 3.184.580 je zaočkovaných už aj treťou dávkou očkovacej látky.











