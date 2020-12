Maďarsko dostalo ruské vakcíny proti COVID-19, zatiaľ ich nepoužije

Budapešť 28. decembra (TASR) - Maďarsko prevzalo 6000 dávok ruskej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Zatiaľ však ešte nie je jasné, či ju Budapešť bude môcť použiť. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters.



Ruskú vakcínu Sputnik V budú ďalej skúmať maďarskí zdravotnícki odborníci, ktorí následne rozhodnú o tom, ako s ňou naložiť, uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Spomínanú očkovaciu látku taktiež ešte neschválila Európska agentúra pre lieky (EMA), podľa ktorej je použitie neschválenej vakcíny v rozpore s pravidlami Európskej únie.



Maďarsko je jedinou krajinou eurobloku, ktorá plánuje vykonávať klinické testy očkovacej látky Sputnik V a možno ju aj vyrábať, čo neprospieva už aj tak napätým vzťahom medzi Budapešťou a Bruselom, komentuje Reuters.



Maďarskí špecialisti pricestovali začiatkom decembra do Ruska, aby sa oboznámili so špecifikami výroby vakcíny Sputnik V.



Prvé dávky vakcín od spoločností Pfizer a BioNTech dostali maďarskí zdravotníci už v sobotu, teda o deň skôr ako vo väčšine iných krajín Únie, pripomína Reuters.



Za uplynulý deň pribudlo v Maďarsku 609 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 114 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z údajov zverejnených v sobotu na webovej stránke koronavirus.gov.hu.



V Maďarsku od začiatku pandémie evidujú 316.669 prípadov nákazy a 9161 súvisiacich úmrtí. Aktívnych prípadov nákazy je 173.164.



S ochorením COVID-19 je hospitalizovaných 6261 pacientov, z ktorých 448 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Z ochorenia sa zotavilo 134.344 osôb.