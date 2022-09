Do Maďarska doviezli druhú zásielku jadrového paliva z Ruska

Budapešť 28. septembra (TASR) - Obe septembrové zásielky paliva pre atómovú elektráreň v Paksi boli dovezené do Maďarska, druhá zásielka dorazila do elektrárne v stredu ráno. Uviedla to agentúra MTI s odvolaním sa na vyjadrenie ministra zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Pétera Szijjártóa na sociálnej sieti Facebook, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ruský výrobca riešil prevoz letecky, pričom let smeroval miernou okľukou cez baltský a severoeurópsky vzdušný priestor, dodal šéf maďarskej diplomacie.



Szijjártó zdôraznil, že prevádzka elektrárne v Paksi je predvídateľná a spoľahlivá. Jej činnosťou je zabezpečená dodávka energie pre Maďarsko, dodal.



Kvôli prebiehajúcej vojne na Ukrajine a sankčným opatreniam Bruselu vznikla podľa jeho slov nielen v Európe, ale aj vo významnej časti sveta výrazná kríza dodávok energií.



Táto kritická situácia v dodávkach energie podčiarkuje význam hľadania nových partnerov, preto sa Szijjártó v stredu zúčastní v Kazachstane na stretnutí ministrov energetiky členských krajín Turkickej rady, v ktorej má Maďarsko štatút pozorovateľa. Členmi rady sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Turecko a Uzbekistan.











