Poplach v Maďarsku: Dvaja ľudia sa vrátili z Thajska s vírusom zika

Budapešť 27. februára (TASR) - Dvom osobám, ktoré sa do Maďarska vrátili z Thajska, potvrdili nákazu vírusom zika, uviedla v pondelok agentúra MTI s odvolaním sa na maďarské Centrum národného zdravia (NNK). Informuje o tom spravodajca TASR.



Nakazená dvojica mala iba mierne príznaky. Vírus zika zvyčajne spôsobuje príznaky podobné chrípke, šíri sa uštipnutím komárom v trópoch, spresnilo NNK.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v marci 2016 celosvetový stav zdravotnej hrozby v súvislosti s vírusom zika, ktorý prenášajú komáre a môže spôsobiť vážne vývojové poruchy u nenarodených detí, ak sa týmto vírusom nakazí tehotná žena. V novembri toho istého roka krízový výbor WHO uviedol, že vírus zika už nepredstavuje svetovú zdravotnú hrozbu, ale boj proti nemu musí ďalej pokračovať, pretože zostáva "vážnym a trvalým problémom v oblasti verejného zdravia".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)