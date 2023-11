Maďarsko dostane z Bruselu časť zablokovaných peňazí

Budapešť 23. novembra (TASR) - Maďarsko z Bruselu dostane časť zablokovaných peňazí, keď Európska komisia vo štvrtok schválila upravený plán obnovy Maďarska. Už v prvých mesiacoch budúceho roka môže prísť do Budapešti 460 miliónov eur, s odvolaním sa na internetové vydanie denníka Népszava o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Rozhodnutie EK otvára cestu k prvej bruselskej platbe z ozdravného fondu, keďže inštitúcie Európskej únie pre obavy z dodržiavania princípov právneho štátu a pre korupciu zmrazili vyplácanie fondov určených Maďarsku. Zvyšok týchto peňazí zostane zmrazený až dovtedy, kým Orbánova vláda nesplní určené podmienky.



Ak však rada ministrov financií EÚ na svojom zasadnutí začiatkom decembra schváli rozšírený program, Maďarsko by mohlo v priebehu budúceho roka dostať zálohu vo výške 920 miliónov eur vo dvoch splátkach. K tomu Budapešť nemusí splniť žiadne ďalšie požiadavky.



Maďarsko má dostať v priebehu štyroch rokov nenávratnú podporu 5,8 miliardy eur z fondu EÚ na obnovu po pandémii. Vlani v decembri členské štáty prijali ozdravný plán na ich čerpanie, no začiatok vyplácania peňazí bol viazaný na splnenie 27 podmienok. Keďže podľa Bruselu tieto podmienky Budapešť ešte úplne nesplnila, financie fondu pre Maďarsko zostali zmrazené.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)