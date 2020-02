Elektrárne v Maďarsku odstraňujú následky víchrice z utorka a stredy

Budapešť 6. februára (TASR) - Do štvrtkového večera bude obnovená dodávka elektrickej energie na odberových miestach vo viacerých župách Maďarska, kde utorňajšie a stredajšie víchrice spôsobili výpadok elektriny, informovala agentúru MTI spoločnosť Nemzeti Közművek.



Elektrikárom sa už podarilo odstrániť chyby na sieti vysokého napätia, následne sa začali venovať sieťam nízkeho napätia. V prvom rade obnovujú dodávky elektriny pre verejné inštitúcie, školy, škôlky a potom pre obyvateľstvo.



Popoludní budú obnovenie dodávky v mestách Baja, Segedín a Kecskemét, do večera by už mali mať elektrinu aj odberné miesta v Békešskej župe.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)