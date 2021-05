Cecília Müllerová: Epidemiologickú pohotovosť treba zachovať

Budapešť 25. mája (TASR) - Epidemiologickú pohotovosť treba priebežne udržiavať, pretože koronavírusová pandémia sa ešte neskončila. Podľa spravodajského servera 24.hu to vyhlásila v utorok v obci Fadd v Tolnianskej župe šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová.



Podľa jej slov ak vírus SARS-CoV-2 nenájde organizmus, ktorý by dokázal infikovať, tak poputuje ďalej, preto má očkovanie proti nemu taký význam.



"Nie je nemožné zbaviť sa patogénu. Napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už raz vyhlásila, že svet sa zbavil ovčích kiahní," dodala Müllerová, ktorá pripomenula, že v Maďarsku využívajú na očkovanie aj armádne autobusy.



Päť takýchto mobilných očkovacích centier denne zaočkuje v priemere 180 ľudí, pričom autobusy jazdia do odľahlejších miest krajiny, podotkla šéfka ÁNTSZ pri jednom z takýchto očkovacích centier vo Fadde, kde podávali druhú dávku vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech.



Počty nakazených novým druhom koronavírusu a úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v Maďarsku naďalej klesajú. Za posledný deň pribudlo 164 infikovaných a zomrelo 21 pacientov.



Podobne nízke denné počty infikovaných a úmrtí boli naposledy vlani na jeseň.



Od vypuknutia koronavírusovej pandémie evidujú celkom 802.510 nakazených a 29.581 obetí na životoch. Prvú dávku vakcíny podali 5.026.529 ľuďom; kompletne je zaočkovaných 3.072.940 osôb.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)