Maďarsko ešte nebude rokovať o ratifikácii vstupu Švédska do NATO

Budapešť 19. septembra (TASR) - Na budúci týždeň budú poslanci maďarského Národného zhromaždenia dva dni rokovať v úvode jesennej schôdze parlamentu. Zatiaľ však ratifikácia vstupu Švédska do NATO nie je na programe schôdze, uviedol v utorok server hvg.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Jesenná schôdza zákonodarného zboru sa začína v pondelok 25. septembra. Ratifikácia vstupu Švédska do NATO, ktorá sa od vlaňajšieho júla odkladá, však nateraz nie je na programe rokovania.



Vstup Švédska do NATO neschválili už iba Turecko a Maďarsko. Touto otázkou sa budú určite zaberať v stredu a vo štvrtok poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na výjazdovom zasadaní v Ostrihome, na ktorom premietnu desaťminútový švédsky dokument s kritickým obsahom k demokracii v Maďarsku, na ktorý poukázali viacerí členovia maďarského kabinetu.



Predseda maďarského parlamentu László Kövér v súvislosti s videom minulú sobotu (16.9.) pre komerčnú televíziu HírTV povedal, že Maďarsko nepotrebuje takýchto spojencov, a že nie je isté, že Maďarsko musí ratifikovať vstup Švédska do NATO.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)