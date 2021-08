Evakuovaných 96 Afgancov previezli do zariadenia v maďarskom Röszke

Budapešť 23. augusta (TASR) - Medzi pasažiermi maďarského lietadla, ktoré v nedeľu v noci priletelo z uzbeckej Buchary, bolo aj 96 afganských občanov, ktorých evakuovali z ich vlasti. Maďarské ministerstvo vnútra v pondelok v tejto súvislosti podľa spravodajského servera 24.hu uviedlo, že evakuovaných už previezli do juhomaďarskej obce Röszke, kde ich následne umiestnili do zariadenia cudzineckej polície.



Podľa vyhlásenia rezortu ide o ľudí, ktorí v Afganistane pomáhali Maďarom a ich spojencom. Najmladšou osobou je takmer päťmesačné dieťa, zatiaľ čo najstarší evakuovaný má 64 rokov. Všetci sa musia podrobiť úradnej karanténe.



Po príchode dostali Afganci balíček potravín, ako aj balíček zdravotníckych a hygienických potrieb prispôsobený epidemiologickej situácii. Čaká ich tiež lekárska prehliadka, poskytnú im odev a začne sa s nimi imigračný proces.



Na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pristálo v nedeľu pred polnocou prvé civilné dopravné lietadlo, ktoré sa zúčastnilo na evakuácii osôb z Afganistanu. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Spirit FM to v pondelok oznámil hovorca leteckej spoločnosti Wizz Air András Radó.



Na palube lietadla uvedenej spoločnosti, ktoré priletelo z uzbeckej Buchary, bolo celkovo 170 pasažierov. Boli to väčšinou americkí a afganskí občania, spresnil hovorca.



Afganské militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať sa z tejto krajiny. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov i Afgancov, ktorí s nimi spolupracovali.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)