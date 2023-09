Maďarský Fidesz chce zákonom chrániť suverenitu, dotkne sa to aj médií

Budapešť 27. septembra (TASR) - Maďarská vláda na jeseň predloží do parlamentu návrh zákona, ktorý má chrániť Maďarsko pred ohrozením jeho suverenity. Pripomenul to v stredu server media1.hu, podľa ktorého do ústavy a trestného zákona zakomponujú nové pravidlá na obmedzenie činnosti "novinárov, pseudocivilov a dolárových politikov financovaných zo zahraničia", informuje spravodajca TASR v Budapešti.



O zámere kabinetu premiéra Viktora Orbána informoval po minulotýždňovom stretnutí parlamentných frakcií vládneho bloku Fidesz-KDNP predseda frakcie Fideszu Máté Kocsis.



Server media1.hu upozornil na marcový analytický článok na webovej stránke vláde blízkeho inštitútu XXI. Század Intézet pod názvom "Suverenita médií v ohrození – zdroje a donori médií financovaných zo zahraničia".



V článku sú ako riziko pre suverenitu Maďarska označené médiá 444, Partizán, Telex, RTL, Slobodná Európa, Átlátszó, Direkt36, K-Monitor a Litmus.



Inštitút konštatoval, že ich prevádzkové náklady pokrývajú zahraničné zdroje od 25 do 100 percent. Suverenitu Maďarska ale ohrozujú podľa uvedeného článku aj orgány a tendre Európskej únie, veľvyslanectvá Holandska a Spojených štátov, všetky zahraničné nadácie, vládne agentúry, veľké korporácie či neziskové organizácie, ktoré akýmkoľvek spôsobom finančne podporili tieto médiá.



Server hirklikk.hu v tejto súvislosti uviedol, že podobná legislatíva (Zákon o zahraničných agentoch) existuje v Rusku a slúži na stigmatizáciu médií využívajúcich aj zahraničné finančné zdroje. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu minulý rok konštatoval, že je v rozpore s medzinárodnými dohovormi.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)