Fidesz kvôli pochodu Pride novelizuje zákon o zhromažďovaní

Budapešť 17. marca (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz predložila v pondelok do parlamentu návrh novely zákona o zhromažďovaní, ktorého cieľom podľa servera nepszava.hu je znemožniť konanie budapeštianskych pochodov Pride. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Budapešť nenechá osamote a ochráni všetkých, ktorí mali a stále majú odvahu obhajovať svoju sebaúctu, postaviť sa za svoju komunitu, za slobodu a za silu lásky," reagoval na krok Fideszu starosta Budapešti Gergely Karácsony a dodal, že pochod Pride bude, a je možné, že bude väčší než kedykoľvek predtým.



Návrh novely Fideszu sa týka sprísnenia podmienok zhromažďovania a ráta aj s použitím softvéru na rozpoznanie tváre pre identifikáciu páchateľov priestupku v prípade organizovania zakázaného zhromaždenia a účasti na ňom.



Server poznamenal, že ide o novú úroveň obmedzovania slobody prejavu, no nestáva sa to prvýkrát, že vláda premiéra Viktora Orbána tak urobila. Maďarská polícia 13. októbra 2023 zakázala propalestínsku demonštráciu. V odôvodnení zákazu polícia naznačovala, že zastať sa palestínskych civilistov zabitých vo vojne, ktorá vypukla 7. októbra 2023, sa rovná podpore islamistickej teroristickej organizácie Hamas, píše nepzsava.hu.



Orbán vo februárovom výročnom prejave o stave krajiny komunite LGBTI+ odkázal, aby sa s prípravami na tohtoročný pochod Pride neobťažovali, lebo "je to len strata peňazí a času".



Maďarská vláda už rokuje o pláne, v zmysle ktorého by sa tohtoročný budapeštiansky pochod Pride mohol konať iba v interiéri, oznámil 26. februára šéf úradu vlády Gergely Gulyás.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)