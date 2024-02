Fidesz v otázke prijatia Švédska do NATO počká na schôdzu premiérov

Budapešť 2. februára (TASR) - Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP sa nezúčastnia na pondelňajšej mimoriadnej schôdzi parlamentu. S cieľom ratifikovať vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie ju tento týždeň iniciovala opozícia. Fidesz pre server atv.hu v piatok uviedol, že s hlasovaním o tejto otázke si počkajú na schôdzku premiéra Viktora Orbána s predsedom švédskej vlády Ulfa Kristerssona, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa švédskeho denníka Dagens Nyheter premiéri Kristersson a Orbán krátko neformálne rokovali počas štvrtkového bruselského summitu. Maďarská strana o tom však neinformovala. Švédsky premiér Orbánovi zopakoval svoj postoj, že sa s ním rád stretne v Budapešti, ale až po maďarskej ratifikácii vstupu Švédska do NATO.



Denník podotkol, že švédsky premiér nedostal odpoveď na otázky o termíne hlasovania v parlamente, ani kedy by sa mohlo uskutočniť stretnutie v Budapešti.



Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér v súlade s požiadavkou opozície vo štvrtok zvolal na pondelok 5. februára mimoriadnu schôdzu k ratifikácii vstupu Švédska do NATO.



Server hvg.hu však pripomenul, že od roku 2010 zvolala opozícia mimoriadnu schôdzu parlamentu 17 krát, žiadna sa však doteraz neuskutočnila. Poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP sa na zasadnutí nezúčastnili a jeho program nebol schválený.



Maďarsko ako posledná členská krajina neratifikovala prijatie Švédska do obrannej Severoatlantickej aliancie. Turecký parlament jeho vstup ratifikoval 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku odkladajú toto rozhodnutie už poldruha roka, pričom tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)