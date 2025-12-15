Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďarsko: Fidesz zriadil parlamentnú modlitebnú skupinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Premiér Viktor Orbán v septembri o hnutí DPK povedal, že ide o reakciu Fideszu na anonymný, nezodpovedný, nenávistný a deštruktívny digitálny svet.

Autor TASR
Budapešť 15. decembra (TASR) - Maďarská vládnuca strana Fidesz zriadila parlamentnú modlitebnú skupinu v rámci hnutia Digitálny občiansky kruh (DPK). S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Maďarská parlamentná modlitebná skupina DPK je iniciatíva, ktorá bola vytvorená s cieľom posilniť národné kresťanské hodnoty a chrániť židovsko-kresťanskú kultúru. Veríme, že krajina postavená na viere stojí ako skala a modlitba má moc zachovať našu vlasť, naše komunity a miesto Ježiša Krista v srdci národa,“ napísal na Facebooku parlamentný poslanec Fideszu Zsolt Nyitray.

Premiér Viktor Orbán v septembri o hnutí DPK povedal, že ide o reakciu Fideszu na anonymný, nezodpovedný, nenávistný a deštruktívny digitálny svet, ktorého cieľom je vybudovať iný, osobný, seriózny, konštruktívny a vlastenecký digitálny komunitný priestor. Zdôraznil, že v priebehu niekoľkých dní sa k hnutiu pripojilo vyše 50.000 osôb.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
