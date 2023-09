M. Kocsis: Frakcia Fideszu nepodporí vstup Švédska do NATO

Budapešť 21. septembra (TASR) - Poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorí rokujú druhý deň v severomaďarskom Ostrihome, v zákonodarnom zbore nepodporia vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Podľa servera atv.hu to vo štvrtok povedal predseda frakcie Fideszu Máté Kocsis, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Poslanci si v rámci tohto výjazdového rokovania pozreli desaťminútový švédsky dokumentárny film s kritickým obsahom k demokracii v Maďarsku, na ktorý poukázali viacerí členovia maďarského kabinetu.



Gulyás o filme povedal, že je šokujúci a plný klamstiev. "Navyše film nakrútili s opozičným aktivistom Mártonom Gulyásom, no zabudli spomenúť, že ten je aktívnym odporcom maďarskej vlády," dodal a poznamenal, že Švédi zrejme očakávajú od Budapešti podporu ich vstupu do NATO.



Maďarsko podľa jeho slov očakáva od Štokholmu vysvetlenie. Podčiarkol, že v tomto prípade prekážku k vstupu Švédska do NATO vytvorili maďarskí ľavicoví aktivisti.



Vstup Švédska do NATO neschválili už iba Turecko a Maďarsko.



Premiér Viktor Orbán vo svojom prejave v stredu večer hovoril o tom, že tento rok sa odporcovia Maďarska budú snažiť dostať Maďarsko na kolená a obrať ho o suverenitu. Podľa neho impérium Georgea Sorosa, bruselskí byrokrati a ich spojenci, medzi ktorými spomenul aj amerických demokratov, spúšťajú útok proti pravicovým médiám vo väčšine európskych krajín a voči národným stranám, ktoré v politike fungujú často bez peňazí. Útoky proti Maďarsku si Orbán vysvetľuje tým, že "v Európe je dnes najslobodnejšou krajinou".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)