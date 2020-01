Maďarsko rokovalo s Európskym úradom pre boj proti podvodom

Budapešť 31. januára (TASR) - Na ďalšom prehĺbení vzájomnej spolupráce sa dohodli v piatok v Budapešti maďarský generálny prokurátor Péter Polt so šéfom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) Villem Itäläom. Informovala o tom agentúra MTI.



Rokovacie strany deklarovali, že výmenu informácií a spoluprácu v záujme potlačenia zneužívania fondov Európskej únie (EÚ) považujú za mimoriadne dôležitú.



Polt podčiarkol, že maďarská prokuratúra aj doposiaľ úzko spolupracovala s OLAF-om. Podľa neho o tom svedčí napríklad skutočnosť, že maďarská prokuratúra na všetky odporúčania tohto úradu nariadila vyšetrovanie, a v prípade už prebiehajúcich procesov tieto odporúčania vyhodnocovala v rámci vyšetrovania.



Úspešnosť maďarských orgánov podľa generálnej prokuratúry potvrdzuje aj správa OLAF-u z roku 2018, ktorá konštatovala, že maďarská prokuratúra vzniesla obvinenia v 45 percentách prípadov, ktorých sa týkali odporúčania OLAF-u, pričom priemer Únie je v tomto prípade 36-percentný. Pozitívny z pohľadu Maďarska je aj vývoj, keď v rokoch 2015 a 2016 poslal OLAF Maďarsku po desať odporúčaní vyšetrovania, v 2017 to už bolo iba sedem, v roku 2018 štyri a vlani iba dve odporúčania.



Spravodajský server Napi.hu pripomenul, že generálny riaditeľ OLAF-u už vlani avizoval, že by sa chcel stretnúť s maďarským generálnym prokurátorom. Podľa vlastných slov si chcel osobne vyjasniť, čo je za veľkým počtom vyšetrovaní a zdôraznil, že by rád dosiahol zlepšenie maďarskej situácie v oblasti dodržiavania odporúčaní OLAF-u.



Podľa Napi.hu Maďarsko v hodnotení OLAF-u obsadilo najhoršie miesto. V Maďarsku bolo totiž iniciovaných najviac vyšetrovaní pre podozrenia z podvodov, pričom tento európsky úrad v období rokov 2014-2018 označil za problematické takmer štyri percentá financií vyplatených z fondov EÚ.



Itälä pricestoval do maďarského hlavného mesta vo štvrtok a okrem schôdzky s ministerkou spravodlivosti Juditou Vargovou mal prednášať na konferencii mimovládnej organizácie Transparency International.







spravodajca TASR Ladislav Vallach