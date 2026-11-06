< sekcia Zahraničie
Maďarsko: Gripeny vzlietli pre bombové hrozby k trom lietadlám
K prvému poplachu došlo o 9.48 h pre dopravné lietadlo Airbus A321 letiace z Bruselu do Sofie.
Autor TASR
Budapešť 6. novembra (TASR) - Maďarské stíhačky Gripen v piatok vzlietli pre bombové hrozby k trom dopravným lietadlám a následne hliadkovali pri hraniciach so Srbskom a Rumunskom. Vyplýva to z príspevku maďarského ministra obrany Romulusza Ruszina-Szendiho na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Bojové lietadlá vzlietli na ostrý poplach vyhlásený Severoatlantickou alianciou v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO (NATINAMDS) reagujúceho na reálnu hrozbu alebo neštandardnú situáciu vo vzdušnom priestore.
„Stíhacie lietadlá maďarských ozbrojených síl boli vo všetkých troch prípadoch pripravené na plnenie potrebných úloh,“ uviedol šéf rezortu obrany.
K prvému poplachu došlo o 9.48 h pre dopravné lietadlo Airbus A321 letiace z Bruselu do Sofie. Maďarské stíhačky začali lietadlo sprevádzať v oblasti mesta Kaposvár. Po tom, čo opustilo maďarský vzdušný priestor smerom do Srbska, NATO nariadilo dvojici stíhačiek vzdušné hliadkovanie v blízkosti srbských hraníc.
Ďalší poplach nasledoval o 10.33 h. Vyhrážka bombou sa vtedy dotkla dvoch dopravných lietadiel štartujúcich z Prahy, z ktorých jedno smerovalo na Cyprus a druhé do Bukurešti. Maďarský vzdušný priestor opustili o 10.45 h, pričom NATO následne nariadilo vzdušné hliadkovanie aj v blízkosti maďarsko-rumunských hraníc.
Ruszin-Szendi 2. novembra informoval o inom incidente, pri ktorom stíhačka Gripen zaisťovala pristátie dopravného lietadla v Budapešti rovnako pre bombovú hrozbu. Letecká spoločnosť Wizz Air vtedy potvrdila, že jej linku z Londýna-Lutonu do Sofie pre hrozbu prijatú počas letu odklonili do Budapešti. Pyrotechnická prehliadka lietadla a pasažierov však žiadnu výbušninu nepotvrdila.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Bojové lietadlá vzlietli na ostrý poplach vyhlásený Severoatlantickou alianciou v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO (NATINAMDS) reagujúceho na reálnu hrozbu alebo neštandardnú situáciu vo vzdušnom priestore.
„Stíhacie lietadlá maďarských ozbrojených síl boli vo všetkých troch prípadoch pripravené na plnenie potrebných úloh,“ uviedol šéf rezortu obrany.
K prvému poplachu došlo o 9.48 h pre dopravné lietadlo Airbus A321 letiace z Bruselu do Sofie. Maďarské stíhačky začali lietadlo sprevádzať v oblasti mesta Kaposvár. Po tom, čo opustilo maďarský vzdušný priestor smerom do Srbska, NATO nariadilo dvojici stíhačiek vzdušné hliadkovanie v blízkosti srbských hraníc.
Ďalší poplach nasledoval o 10.33 h. Vyhrážka bombou sa vtedy dotkla dvoch dopravných lietadiel štartujúcich z Prahy, z ktorých jedno smerovalo na Cyprus a druhé do Bukurešti. Maďarský vzdušný priestor opustili o 10.45 h, pričom NATO následne nariadilo vzdušné hliadkovanie aj v blízkosti maďarsko-rumunských hraníc.
Ruszin-Szendi 2. novembra informoval o inom incidente, pri ktorom stíhačka Gripen zaisťovala pristátie dopravného lietadla v Budapešti rovnako pre bombovú hrozbu. Letecká spoločnosť Wizz Air vtedy potvrdila, že jej linku z Londýna-Lutonu do Sofie pre hrozbu prijatú počas letu odklonili do Budapešti. Pyrotechnická prehliadka lietadla a pasažierov však žiadnu výbušninu nepotvrdila.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)