Gyurcsány v prejave o stave krajiny vyzval opozíciu na zomknutie

Budapešť 9. februára (TASR) - Na zomknutie opozičných strán vyzval v nedeľu predseda maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány.



Vo svojom 16. výročnom hodnotení stavu krajiny predseda DK podľa agentúry MTI pripustil, že maďarské opozičné strany prišli z rôznych kútov, majú odlišnú minulosť, odlišné "politické a iné chúťky". Podľa jeho vyjadrenia nie je potrebné, aby sa tieto strany vzájomne mali rady, ale mali by mať rady svoju vlasť.



"Zvíťaziť môžeme iba spolu, alebo nijako," zdôraznil Gyurcsány, ktorý vyzval opozičné subjekty, aby svojim voličom prízvukovali, že v prípade víťazstva v parlamentných voľbách v roku 2022 budú môcť zostaviť vládu iba spoločne.



Podľa jeho slov by pre Maďarsko bola podstatne lepšia koaličná vláda vynútená kompromismi než neúctivá, sebecká vláda jedinej "štátostrany".



Gyurcsány podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV podotkol, že jeho strana DK aj napriek mimoriadne nepriaznivým okolnostiam vlani dosiahla, že je najsilnejšou opozičnou stranou. "Podarilo sa nám udržať pri živote ideu normálneho, európskeho občianskeho sveta," dodal.



Vládu premiéra Viktora Orbána kritizoval opozičný politik za to, že v očiach súčasnej moci sú všetci maďarskí liberáli a ľavičiari iba cudzincami.



Na margo rastu ekonomiky, ktorý vláda často zdôrazňuje, Gyurcsány povedal, že v prípade Maďarska nie je o nič lepší než výsledky krajín regiónu strednej Európy. "V otázke miezd sme stále lepší než Bulhari a Rumuni, avšak tak tomu bolo v celom uplynulom polstoročí," dodal.



Predseda DK ďalej kritizoval rast rozdielu medzi bohatými a chudobnými, pričom Orbánov kabinet nazval "vládou horných desaťtisíc a utláčateľom ekonomicky slabých".



O stave zdravotníctva povedal, že úmrtnosť v Maďarsku na liečiteľné choroby je jedna z najvyšších v Európe.



Gyurcsány poukázal na mimoriadne nízku pôrodnosť, ktorá je faktom aj napriek vládnej podpore rodín. Upozornil na míňanie verejných zdrojov na štadióny, na učiteľov odchádzajúcich zo školstva, ale aj na korupciu v krajine.



Gyurcsányov výročný prejav o stave krajiny opäť potvrdil, že skutočným vodcom ľavicových liberálov v Maďarsku je on sám, reagoval na prejav expremiéra hovorca vládnej strany Fidesz István Hollik.



"Raz už zničil krajinu, pričom však ale poriadne zbohatol," povedal Hollik s poznámkou, že kým Gyurcsány v divokej privatizácii bohatol, státisíce ľudí strácali prácu.





spravodajca TASR Ladislav Vallach