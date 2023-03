Maďarsko:Hlasovanie o vstupe Fínska a Švédska do NATO bude až 20.marca

Budapešť 2. marca (TASR) - Hlasovanie o vstupe Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie v maďarskom parlamente sa môže oneskoriť o ďalšie dva týždne. Podľa nového harmonogramu zasadnutí schváleného vo štvrtok o rozšírení NATO majú totiž poslanci parlamentu namiesto budúceho týždňa hlasovať až 20. marca. S odvolaním sa na server Telex.hu o tom informuje spravodajca TASR.



Podľa servera vláda premiéra Viktora Orbána už vyše pol roka odkladá ratifikáciu rozšírenia NATO z rôznych dôvodov.



Premiér minulý piatok podotkol, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch uvedených krajín vysielajú parlamentnú delegáciu vedenú bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom.



Fidesz a KDNP vydali vo štvrtok vyhlásenie, v ktorom vyjadrili podporu rozširovaniu a posilňovaniu NATO. V súčasnosti však podľa nich súhlas Maďarska pre vstup do NATO požadujú krajiny, ktoré v posledných rokoch Maďarsko často urážali a nespravodlivo obviňovali.



"Podporíme vstup Fínska a Švédska do NATO, ale musí tomu predchádzať vyriešenie sporov. Za týmto účelom navštívi tieto dve krajiny na budúci týždeň parlamentná delegácia," píše sa vo vyhlásení.



Výsledok rokovaní delegácie podľa Telex.hu postoj vlády výrazne neovplyvní, pretože napríklad aj šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó sa jasne vyjadril, že podporujú vstup Fínov a Švédov do NATO.



Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia NATO sa v maďarskom parlamente začalo v stredu. Fínsko a Švédsko vlani v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ich začlenenie do NATO už ratifikovalo 28 z 30 členských štátov s výnimkou Maďarska a Turecka.