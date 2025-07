Maďarsko iniciuje sankcie voči Ukrajincom zodpovedným za smrť Maďara

Budapešť 15. júla (TASR) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v utorok v súvislosti s úmrtím príslušníka maďarskej menšiny v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti avizoval, že Budapešť iniciuje v EÚ vytvorenie sankčného zoznamu. Na ňom by mali byť zaradení zodpovední za násilie a následnú smrť Maďara pri jeho odvode na vojenskú službu. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„V stredu oficiálne iniciujeme sankčný zoznam EÚ pre všetkých ukrajinských vojenských vodcov a predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za ubitie Maďara na smrť,“ povedal Szijjártó. Oficiálny dokument, ktorého obsah v utorok oznámil na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, bude podľa neho hotový do stredy. „Toto je minimum, ktoré musí Európska únia v tejto otázke urobiť,“ povedal.



Spomenul tiež správu o ľudských právach na Ukrajine, ktorú 8. júla predložil komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Michael O'Flaherty. V nej sa píše, že podľa komisára ukrajinského parlamentu pre ľudské práva sa porušovanie ľudských práv ukrajinskými vojakmi z povolania stalo systematickým a rozsiahlym. Zahŕňa fyzické násilie, bitie, brutálne zaobchádzanie, zatýkanie, odvod osôb so zdravotným postihnutím a ďalšie neprijateľné činy. Vysoký predstaviteľ RE dostal podobné správy z Ukrajiny vrátane prípadov mučenia a úmrtí počas odvodu.



Maďarsko manipulatívne zneužíva jednotlivé prípady súvisiace s ukrajinskou mobilizáciou na politické účely, čo poškodzuje ukrajinsko-maďarské vzťahy, povedal minulý piatok (11. 7.) hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj.



Hovorca maďarskej strane pripomenul, že tvárou v tvár neustálej ruskej hrozbe je každý Ukrajinec vrátane toho, ktorý má maďarský pôvod, povinný brániť svoj domov, životy svojich príbuzných a zvrchovanosť svojho štátu.



Tychyj zopakoval skoršie tvrdenie Ukrajincov, že József Sebestyén bol mobilizovaný do ukrajinskej armády 14. júna po tom, čo ho po lekárskej prehliadke vyhlásili za spôsobilého na vojenskú službu. Muž podľa nich začal vojenský výcvik 15. júna a 18. júna odišiel bez zbrane. Následne 24. júna prišiel na pohotovosť do Centrálnej regionálnej nemocnice v Berehove, kde mu diagnostikovali akútnu stresovú reakciu a previezli ho na ústavnú liečbu do Regionálneho psychiatrického ústavu v Berehove, pričom mu nezistili žiadne fyzické zranenia. Záver súdno-lekárskej expertízy potvrdzuje, že príčinou jeho smrti 6. júla 2025 bola pľúcna embólia bez známok fyzických zranení naznačujúcich násilie.



Ukrajinské pozemné sily kategoricky odmietli obvinenia, že mobilizujú obyvateľstvo krutým spôsobom alebo spôsobom porušujúcim ľudské práva, a vyhlásili, že sú otvorené transparentnému vyšetreniu okolností situácie.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán minulý piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió vyhlásil, že v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti zomrel maďarsko-ukrajinský občan, ktorý neprišiel o život „v dôsledku núteného odvodu“, ale bol proste dobitý na smrť.



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si minulý štvrtok predvolalo veľvyslanca Ukrajiny v Budapešti Fedira Šandora po tom, čo ukrajinskí vojenskí náborári v Zakarpatskej oblasti údajne zbili tam žijúceho Maďara, ktorý odmietol nastúpiť na povinnú vojenskú službu a neskôr v nemocnici podľahol zraneniam.



Správu o smrti 45-ročného muža oznámila jeho sestra, ktorá na svojej stránke na sociálnych sieťach napísala, že k tragédii došlo niekoľko týždňov po tom, čo rovnaký osud postihol aj jej ďalšieho brata, ktorého pochovali 6. júla.



Okolo mužovej smrti sú podľa servera 444.hu nejasnosti a ani jedna strana zatiaľ nepredložila dôkazy, čo sa stalo. Rodina tvrdí, že ho počas „núteného odvodu“ zbili železnou tyčou a v dôsledku toho zomrel. Ide o nepresnú formuláciu, pretože na Ukrajine neexistuje branná povinnosť ani nútená branná povinnosť, iba povinná mobilizácia, dodáva server.