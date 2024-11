Južnú stanicu v Budapešti uzavreli, vlak nerešpektoval návesť Stoj

Budapešť 25. novembra (TASR) - Budapeštiansku Južnú stanicu (Déli pályaudvar) uzavreli v pondelok popoludní po tom, čo sa osobný vlak pohol smerom do stanice napriek návestidlu "Stoj". Podľa servera 24.hu to oznámila maďarská štátna železničná spoločnosť MÁV, ktorá však neuviedla, či na danej koľaji bol aj iný vlak, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Osobný vlak S12 z Oroszlányu do Budapešti, ktorý zo stanice Budapešť Kelenföld odchádzal o 14.08 h, pri vjazde do Južnej stanice vošiel na koľaj napriek zákazu.



Na Východnej stanici (Keleti pályaudvar) sa 21. októbra vykoľajila pomaly sa pohybujúca lokomotíva. Pri nehode nebol nikto zranený. Po vykoľajení piatich vozňov vlaku InterCity smerujúceho z rumunského Klužu do Budapešti 25. augusta takisto pri Východnej stanici a po vykoľajení nákladného vlaku 4. septembra po zrážke so stavebným strojom pred stanicou Soroksár v Budapešti to bolo už tretie vykoľajenie vlakov na území maďarského hlavného mesta. Všetky sa zaobišli bez zranení.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)