Maďarsko k možnému teroristickému útoku: Sme v kontakte s orgánmi SR

Budapešť 2. decembra (TASR) - Maďarská vláda v pondelok v reakcii na správy zo Slovenska o náznakoch prípravy teroristického útoku na ropovod či plynovod na území SR či Maďarska uviedla, že prijala potrebné opatrenia. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server blikk.hu.



"Maďarsko je v neustálom kontakte so slovenskými orgánmi a v tejto situácii sme prijali potrebné opatrenia," uviedlo pre server Informačné centrum vlády (KTK) na otázku, či kabinet plánuje sprísnenie a rozšírenie kontroly a ochrany plynovodov či ropovodov na území Maďarska.



Na území východného Slovenska boli zaznamenané aktivity, ktoré naznačujú možnú prípravu teroristického útoku na kritickú infraštruktúru. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.



Podotkol, že podľa spravodajských informácií existuje organizovaná skupina, ktorá obhliada terén pri plynovode alebo ropovode Družba, a to nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS Juraj Krúpa vníma situáciu tak, že skôr ide o snahu ukázať verejnosti, že sa vykonávajú aktivity na ochranu kritickej infraštruktúry.