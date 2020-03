Kapitán lode, ktorá vlani spôsobila zrážku, sa postavil pred súd

Budapešť 11. marca (TASR) - Na budapeštianskom Súde hlavného mesta sa v stredu začalo prípravné súdne pojednávanie s ukrajinským kapitánom výletnej lode Viking Sigyn Jurijom C., ktorý je obvinený zo spôsobenia vlaňajšej tragickej zrážky osobných lodí na Dunaji.



Podľa internetového vydania maďarského týždenníka Heti Világgazdaság je proces pre hrozbu nákazy novým koronavírusom premietaný verejnosti mimo súdnej siene.



Na začiatku pojednávania súd dovolil médiám, aby boli v pojednávacej miestnosti prvých päť minút. Obvinený kapitán nesúhlasil s tým, aby novinári urobili obrazový či zvukový záznam jeho osoby.



V súvislosti s koronavírusom nepricestovali na súdny proces do Maďarska juhokórejskí pozostalí obetí.



Jurija C., obvineného prokuratúrou vlani koncom novembra, odvolací súd hlavného mesta 21. januára prepustil z vyšetrovacej väzby a nariadil trestný dohľad obvineného.



Ukrajinský kapitán čelí trestu za to, že sa dopustil prečinu ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody, a za trestný čin 35-násobného neposkytnutia pomoci.



Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer 29. mája 2019 plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube, z nich nehodu, ktorá sa stala medzi piliermi Margitinho mosta, prežili iba siedmi turisti.



Z 28 obetí - vrátane dvojčlennej maďarskej posádky - dosiaľ stále nenašli 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach