V prípade tragickej zrážky lodí v Budapešti prvýkrát vypovedal kapitán

Budapešť 5. septembra (TASR) - Po vyše štyroch rokoch od tragickej zrážky osobných lodí v Budapešti prvýkrát vypovedal ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sigyn. Zrážka s vyhliadkovou loďou Hableány si vyžiadala 28 obetí na životoch a zo zodpovednosti je obvinený kapitán Jurij C.. Kapitánovu písomnú výpoveď čítali v utorok na ďalšom súdnom pojednávaní. S odvolaním sa na server blikk.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Jurij C. vo výpovedi tvrdí, že vyhliadkovú loď nevidel a myslel si, že loď narazila do naplaveného dreva. Keď sa dozvedel, že bola potopená malá osobná loď, zostal v šoku a sám požiadal o vystriedanie druhým dôstojníkom.



Obhajca kapitána po prečítaní výpovede uviedol, že obvinený nemieni odpovedať na otázky.



Jurij C. je v domácom väzení už štvrtý rok a podľa blikk.hu nie je jasné, prečo sa rozhodol vypovedať až teraz. Je obvinený z ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody a trestného činu 35-násobného neposkytnutia pomoci. Hrozí mu trest odňatia slobody na najmenej desať rokov. V zmysle zákona sa mu do prípadného trestu zarátava iba každý štvrtý deň domácej väzby.



Vyhliadková loď Hableány sa plavila večer 29. mája 2019 s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube. Nehodu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti. Z 28 obetí vrátane dvojčlennej maďarskej posádky sa stále nenašlo telo 40-ročnej ženy ani po intenzívnom pátraní na viacerých úsekoch Dunaja.



Potopenie lode Hableány je jednu z najvážnejších nehôd v histórii maďarskej lodnej dopravy. Okrem trestného konania prebieha aj občianskoprávny proces s cieľom odškodnenia pozostalých a preživších. Vzhľadom na veľký počet zainteresovaných osôb, geografickú vzdialenosť a jazykové prekážky môže súdny spor trvať roky, uviedol telex.hu. Pripomenul, že súdny proces bol opakovane prerušený pre nevhodnú kvalitu tlmočenia.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)