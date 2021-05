Maďarsko: Karácsony sa bude uchádzať o kandidatúru na premiéra

Budapešť 15. mája (TASR) - Starosta Budapešti Gergely Karácsony sa bude v primárkach opozície uchádzať o post kandidáta na predsedu maďarskej vlády, s ktorým pôjde opozícia spoločne do parlamentných volieb 2022. Starosta, ktorý bude v primárkach kandidátom Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd), to oznámil v sobotu na Facebooku.



"Krajina je rozdelená, čo nie je dobré," konštatoval Karácsony, ktorý vyjadril snahu znova ju zjednotiť. Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava starosta vyjadril presvedčenie, že nadchádzajúce roky už nebudú o boji politických táborov, o boji ľavice s pravicou, ale o tom, že bude treba zbaviť moci vykorisťovateľskú elitu.



"Chcel by som pracovať pre 99 percent večne sa trápiacich Maďarov a nie pre jedno percento najbohatších," zdôraznil.



Ďalšími uchádzačmi o kandidatúru opozície na post ministerského predsedu sú Klára Dobrevová za Demokratická koalícia (DK), ktorá je manželkou expremiéra a predsedu DK Ferenca Gyurcsányana, Péter Márki-Zay z hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom), Péter Jakab z Jobbiku a András Fekete-Győr z hnutia Momentum.



Šéfovia DK, Maďarskej socialistickej strany (MSZP), Jobbiku, environmentálnej strany LMP, Dialógu (Párbeszéd) a Momentumu sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády v parlamentných voľbách v roku 2022.