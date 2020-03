Katolícke kostoly v Maďarsku budú otvorené, avšak verejné omše nebudú

Budapešť 17. marca (TASR) - V katolíckych kostoloch v Maďarsku nebudú od nedele 22. marca až do odvolania verejné omše, avšak kostoly zostávajú otvorené. Vyplýva to z vyhlásenia Konferencie biskupov Maďarska, vydaného v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2 v utorok.



Výnimkou budú pohreby, ktoré sa majú podľa biskupov usporadúvať v zjednodušenej a skrátenej forme.



Veriaci boli vyzvaní, aby sa do omší, ktoré však budú aj naďalej slúžené, zapojili vo svojich domovoch prostredníctvom televízie, rozhlasu a internetu.



Počet nakazených novým koronavírusom v Maďarsku stúpol v utorok na 50. Prvý pacient na chorobu COVID-19, ktorú spôsobuje tento vírus, zomrel v Maďarsku v nedeľu.



Dvaja iránski pacienti sa už z ochorenia uzdravili a opustili nemocnicu. Medzi nakazenými evidovali deviatich občanov Iránu, jedného Brita, jedného občana Kazachstanu a 39 maďarských občanov.



Z karantény do utorka prepustili 23 ľudí, v izolácii je v súčasnosti 136 osôb.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach