Kauzu ukrajinskej špionáže prerokoval maďarský parlamentný výbor

Budapešť 14. mája (TASR) - Maďarský parlamentný Výbor pre národnú bezpečnosť prerokoval kauzu ukrajinských tajných služieb a na následnej tlačovej konferencii člen výboru a predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis menoval Ukrajincov vyhostených z Maďarska v súvislosti s uvedenou kauzou. S odvolaním sa na server magyarnemzet.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Kocsis médiá informoval spolu so štátnym tajomníkom zodpovedným za riadenie Vojenskej národnej bezpečnostnej služby (KNBSZ) Zsoltom Barthelom-Rúzsom. Podľa jeho slov maďarská tajná služba už dlhší čas vnímala intenzívnu činnosť ukrajinských tajných služieb namierených voči Maďarsku. Dodal, že veľká časť informácií, ktoré zazneli na zasadnutí výboru, bude utajená na 50 rokov.



Povedal však, že ukrajinská strana zverejnila minulý piatok (9.5.) citlivé informácie bez predchádzajúcej konzultácie a maďarské služby na to museli reagovať. Kocsis tiež zverejnil mená ukrajinských špiónov vyhostených Maďarskom.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó minulý piatok oznámil, že Maďarsko vyhostilo dvoch ukrajinských špiónov pracujúcich pod diplomatickým krytím.



„My Maďari chceme mier a odmietame vojnu, nedovolíme, aby bolo Maďarsko zatiahnuté do vojny. To sú niektoré z dôvodov diskreditačnej kampane, ktorú spustila Ukrajina. Navyše Maďari v súčasnosti rozhodujú o tom, či sa Ukrajina má stať členom EÚ,“ povedal Szijjártó vo videu na Facebooku po tom, čo Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v piatok dopoludnia oznámila zadržanie dvoch príslušníkov maďarských tajných služieb.



„Dnes boli z Maďarska vyhostení dvaja agenti pracujúci pod diplomatickým krytím na ukrajinskom veľvyslanectve v Budapešti,“ dodal šéf maďarskej diplomacie.



SBU vyhlásila, že podozrieva dvojicu príslušníkov maďarských tajných služieb zo zhromažďovania spravodajských informácií v Zakarpatskej oblasti susediacej s Maďarskom, okrem iného o polohe systémov protivzdušnej obrany.



„SBU prvýkrát v histórii Ukrajiny odhalila sieť agentov maďarskej vojenskej rozviedky, ktorá vykonávala špionážnu činnosť v neprospech našej krajiny,“ uvádza sa v jej vyhlásení. Podľa SBU mala okrem zhromažďovania informácií zisťovať názory miestnych obyvateľov, najmä scenáre ich správania v prípade vstupu maďarských vojsk do tohto regiónu.



Obaja podozriví boli vraj pod dohľadom maďarského vojenského spravodajského dôstojníka, ktorého SBU identifikovala. Jedným zo zadržaných je 40-ročný bývalý vojak z ukrajinského mesta Berehovo, ktorého maďarská strana vraj naverbovala v roku 2021. Aktivovaný bol podľa SBU v septembri 2024.



Druhým zadržaným je bývalý príslušník ukrajinských ozbrojených zborov, ktorý odišiel do výslužby v roku 2025, tvrdí SBU.



„Je zrejmé, že na Ukrajine sa často používa protimaďarská propaganda, ktorá sa v mnohých prípadoch ukázala ako úplne nepodložená,“ znela prvá reakcia Szijjártóa, ktorý vyzval na opatrnosť v prípade akýchkoľvek správ, ktoré sa objavia „v takejto ukrajinskej propagande“.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)