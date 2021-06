V Maďarsku sa má hlasovať o zákone proti propagácii homosexuality

Budapešť 14. júna (TASR) - Maďarský parlament má v utorok hlasovať o návrhu vládnej strany Fidesz, ktorým by v školách zakázali šírenie obsahu "propagujúceho zmenu pohlavia alebo homosexualitu". Nezávislý poslanec parlamentu Ákos Hadházy v pondelok na Facebooku vyzval poslancov opozičných strán, aby hlasovali proti tomuto "homofóbnemu návrhu Fideszu".







Hadházy zdôraznil, že cieľom Fideszu je vytvoriť nového nepriateľa, aby sa ľudia ovplyvňovaní propagandou mali koho obávať - a mali koho nenávidieť.



"Druhým cieľom je nalákať opozíciu do pasce, preto nazvali návrh balíka tohto zákona "protipedofilný". Takto toho, kto zaň nezahlasuje, označia za nepriateľa ochrany detí," dodal nezávislý poslanec.



K jeho iniciatíve sa zatiaľ pridali ďalší nezávislí poslanci Bernadett Szélová a Szabolcs Szabó.



Na viaceré doplňujúce návrhy balíka zákona trestajúceho pedofíliu zareagovali viaceré ľudskoprávne organizácie, medzi nimi Amnesty International, Maďarský helsinský výbor, Budapest Pride a ďalšie, ktoré zorganizovali na pondelok večer demonštráciu pred budovou parlamentu na Kossuthovom námestí.



Podľa organizátorov protestu sa totiž "vláda snaží spájať páchateľov neodpustiteľných hriechov voči deťom s členmi komunít LGBT+".



Poslanci Fideszu pozmeňovací návrh predstavili maďarskému parlamentu ešte vo štvrtok(10. júna) ako súčasť zákona trestajúceho pedofíliu, informovala v piatok agentúra Reuters.



Na základe tohto návrhu by mladí ľudia pod 18 rokov nemohli byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorí podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



Tento zákaz by sa podľa Reuters vzťahoval aj na reklamy. Zároveň navrhuje vytvorenie zoznamu organizácií, ktorým by bola udelená výnimka organizovať na školách hodiny sexuálnej výchovy.



Aktivisti tento krok bezprostredne skritizovali a upozornili na podobnosť s ruským zákonom namiereným proti "homosexuálnej propagande", ktorý tamojší zákonodarcovia prijali v roku 2013.