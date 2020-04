Maďarský krízový štáb poprel, že by z nemocníc posielali domov chorých

Budapešť 17. apríla (TASR) - Pri príprave nemocničných lôžok v rámci očakávaného nástupu masového šírenia nákazy v Maďarsku nebude poslaných domov 30.000 pacientov - ako to interpretovali kritici -, ale sa pripravia tie lôžka, ktorých väčšia časť nebola doposiaľ využitá, povedala v piatok v Budapešti šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová.



Nemocnice do 19. apríla v zmysle vládneho nariadenia musia pripraviť 50 percent existujúcich kapacít pre pacientov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 a v ďalšej etape bude cieľ rozšíriť tieto kapacity až na 60 percent, čo je 32.900 lôžok.



Cieľom vlády je pripraviť v nemocniciach na území krajiny podmienky pre prípad masového rozšírenia infekcie.



Müllerová na tlačovej konferencii krízového štábu poznamenala, že Národné centrum zdravia (NNK) doposiaľ nedostalo žiadnu sťažnosť, že by niekto v rámci tohto procesu bol z nemocničného zariadenia prepustení s tým, že by sa jeho stav zhoršil.



Maďarská socialistická strana (MSZP) v utorok vyzvala vládu, aby zdravotnú starostlivosť poskytovala nielen nakazeným novým druhom koronavírusu, ale všetkým pacientom, povedala parlamentná poslankyňa MSZP Ildikó Bangóová Borbélyová.



Ľavicová poslankyňa tak reagovala na skutočnosť, že vláda nariadila uvoľniť najmenej 60 percent lôžkových kapacít štátnych nemocníc, následkom čoho od uplynulého víkendu musí podľa nej opustiť tieto zariadenia množstvo nedoliečených pacientov.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach