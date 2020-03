Lekárska komora rieši prípad nakazeného rektora, ktorý operoval

Budapešť 23. marca (TASR) - Etická komisia oblastnej organizácie Maďarskej lekárskej komory v Čongrádskej župe začala disciplinárne konanie voči rektorovi Segedínskej univerzity Lászlóovi Rovóovi, ktorý po návrate z lyžovačky v Taliansku nenastúpil do karantény a operoval pacientov. Laboratórne testy potvrdili, že je nakazený novým druhom koronavírusu.



Podľa spravodajského servera 24.hu Rovó rektor v nedeľu potvrdil, že je infikovaný. Zdôraznil však, že nie je možné dokázať, že bol nakazený v zahraničí, a dodal, že vzhľadom na prísne operačné postupy je vylúčené, že by infikoval svojich pacientov. Testy v jeho prípade urobili až vo fáze objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19.



Internetové vydanie týždenníka Magyar Hang v tejto súvislosti v pondelok uviedlo, že do nedele potvrdil test nákazu novým koronavírusom u najmenej šiestich lekárov a zdravotníckych pracovníkov - vrátane zástupcu rektora a jedného neurochirurga -, ktorí sa pohybovali v rektorovej blízkosti.



Do dvojtýždňovej karantény muselo nastúpiť najmenej deväť anestéziológov, ale aj viacerí lekári a zdravotnícki pracovníci. Epidemiológovia v tejto kauze museli odobrať 120 vzoriek, citoval Magyar Hang nedeľňajšie vyjadrenie šéfky Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecílie Müllerovej.



spravodajca TASR Ladislav Vallach