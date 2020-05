Maďarsko má k dispozícii už takmer 100 miliónov rúšok

Budapešť 4. mája (TASR) - Minulý týždeň doviezlo do Maďarska 32 lietadiel z Číny a desať kamiónov z rôznych európskych letísk množstvo ochranných prostriedkov. Vyhlásil to v pondelok - v rámci hodiny otázok v parlamente - maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Maďarsko má podľa neho v súčasnosti k dispozícii už takmer 100 miliónov rúšok, 620 pľúcnych ventilácií a 2,5 milióna testov na nový druh koronavírusu.



Okrem toho má Maďarsko pripravených 56 miliónov rukavíc a ochranných odevov. "Všetky ochranné prostriedky dovezené z Číny vyhovujú predpisom a sú vhodné na ochranu proti nákaze koronavírusom," dodal Szijjártó, podľa ktorého dovoz ochranných prostriedkov pokračuje aj tento týždeň.



Opoziční poslanci kritizovali viaceré vládne epidemiologické opatrenia. Okrem iného vláde vytkli, že v súčasnej pandémii koronavírusu umožnila konanie maturít, ktoré sa začali v pondelok, a ktoré sú podľa poslanca Demokratickej koalície (DK) Gergelya Aratóa z epidemiologického pohľadu veľmi riskantné.



Arató položil otázku, aká logika je v tom, že v Peštianskej župe zachovali obmedzené vychádzanie ľudí, avšak v takisto nákazou zasiahnutej Fejérskej župe už nie. Opýtal sa tiež, prečo nemôžu ísť Budapešťania mimo hlavného mesta, keď vstup do Budapešti ľuďom žijúcim mimo metropoly nezakázali.



Ďalší poslanci opozície sa zaujímali o to, prečo je na dovezených baleniach rúšok uvedené upozornenie, že nie sú vhodné na použitie v zdravotníctve. Pripomenuli, že Semmelweisova univerzita preverila kvalitu rúšok a označila ich za zlé.



