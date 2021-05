Medzinárodné vlakové spojenia obnovia v Maďarsku 1. júna

Budapešť 27. mája (TASR) - Priaznivý vývoj pandemickej situácie umožňuje, aby Maďarsko od 1. júna obnovilo medzinárodnú osobnú vlakovú dopravu v súlade s pôvodným grafikonom a s pôvodnými kapacitami. Podľa agentúry MTI to oznámili vo štvrtok Maďarské štátne železnice (MÁV).



Od 1. júna tak bude možné cestovať z Budapešti do Viedne každú hodinu. Obnovené budú aj denné a nočné spoje do Švajčiarska, ako aj denné spoje každé dve hodiny a jeden nočný vlak do nemeckého Mníchova.



Spoje do Rumunska budú obnovené postupne a EuroCity Metropolitan začne cez Slovensko do Českej republiky premávať 13. júna. Do Poľska a Srbska bude možné cestovať od 1. júna.