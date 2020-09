Minister nepodľahne tlaku divadelnej univerzity, ktorá hrozí štrajkom

Budapešť 11. septembra (TASR) - Maďarský minister rezortu inovácií a technológií László Palkovics nevyhovie požiadavkám študentov Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) a neodvolá členov vládou dosadenej dozornej rady tejto univerzity. Šéf rezortu to povedal v piatok pre komerčnú televíziu ATV.



Palkovics zdôraznil, že v každom prípade odpovie na list poslucháčov, ktorý poslali vo štvrtok a požiadali ho v ňom, aby vyzval členov univerzitnej dozornej rady na odstúpenie, pretože ich pôsobenie je podľa nich nezákonné.



"Vláda toto rozhodnutie dôkladne zvážila a zloženie kuratória pod vedením Attilu Vidnyánszkeho plní vytýčený cieľ," dodal minister, ktorý sa domnieva, že so študentmi nemá o čom diskutovať, pretože im nevie povedať nič nové.



Študenti, ktorí pred 11 dňami obsadili budovu univerzity, vo štvrtok vyhlásili, že zamestnanci školy vstúpia do štrajku, ak vláda nesplní do 21. septembra päť požiadaviek týkajúcich sa autonómie univerzity.



Vláda tejto univerzite odobrala autonómiu tým, že zmenila jej štatút. Na protest proti dosadeniu vládou vymenovanej dozornej rady odstúpilo celé vedenie univerzity.



Pred SZFE sa 1. septembra zhromaždili študenti v reakcii na odstúpenie jej vedenia. Nasledujúci deň sa ich protest zmenil na okupačný štrajk a študenti vyhlásili, že nikoho z nových "dosadených" ľudí nepustia na pôdu školy. Študenti požadujú odstúpenie šéfa novej dozornej rady Attilu Vidnyánszkeho a tiež návrat pôvodného vedenia školy.



Za autonómiu univerzít demonštrovali v maďarskom hlavnom meste 6. septembra tisíce ľudí, ktorí vytvorili niekoľkokilometrovú ľudskú reťaz tiahnucu sa od budovy SZFE až po parlament na brehu Dunaja.



Vlastníctvo štátnej univerzity SZFE presunul do rúk súkromnej nadácie zákon, ktorý tento rok schválil maďarský parlament. Vláda následne v auguste vymenovala piatich členov novovytvorenej univerzitnej rady, pričom odmietla nominantov navrhovaných samotnou univerzitou.



Maďarská vláda odmieta akýkoľvek pokus o cenzúru slobody prejavu a tvrdí, že spravovanie niektorých univerzít dozornou radou v skutočnosti prispeje k odstráneniu štátneho vplyvu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)